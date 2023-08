Rootsi koondist tabas ootamatu haiguspuhang, treeningud katkestati

«Meil on olnud päris palju haigeid sportlasi ja treenereid. See on tähendanud, et koos Rickardiga (Noberius, koondise arst - toim) oleme otsustanud, et lõpetame laagri. Me ei taha riskida sellega, et sel aastaajal rohkem inimesi haigestub,» ütles rahvuskoondise mänedžer Anders Byström Rootsi meediale.