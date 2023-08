Vormelisõitja vahetas F1 sarja Harvardi vastu

«Septembris hakkan Harvardis osalema juhtimise kursustel. Mulle meeldib, et mul on nüüd natuke rohkem aega ja huvi uute asjade õppimiseks,» selgitas de Vries üllatavat sammu portaalile Racingnews365.com.

De Vries järgib endise Williamsi piloodi Nicholas Latifi plaani, kes teatas mõne nädala eest, et soovib Londonis ärijuhtimist õppida ja lõpetas ametlikult võidusõitjakarjääri. Mis teeb aga de Vriesi Harvardi kursustele pääsemise üllatavaks, on see, et mehel pole isegi keskharidust. Nii ei asugi ta Harvardi ülikooli tudengiks, vaid läbib lisakursuseid.