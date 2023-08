Profisportlane on hasartmängudele panustanud pea miljard eurot

Mickelson rääkis oma spordiennustuse sõltuvusest juba enam kui tosin aastat tagasi. Nüüd on aga üks USA läbiaegade edukamaid spordiennustajaid Billy Walters oma raamatus «Gambler: Secrets from a Life at Risk» kirjutanud, et Mickelson tahab mängida rohkem, kui kes iganes teine.

«Arvestades Phili sissetuleku taset, ei näinud ma tema hasartmängude tegelemises probleemi. Ta on suur mängur ja suured mängurid teevad suuri panuseid,» kirjutas Walters, kes avaldas, et Mickelson tahtis 2012. aastal panustada 365 000 eurot, et USA võidab Ryder Cupi.

Waltersi jaoks oli summa liiga suur. «Kas sa oled aru kaotanud?» küsis Walters Mickelsonilt. Mõne aja eest hinnati, et Mickelson on hasartmängudega kaotanud mõnikümmend miljonit eurot. Kuid nüüd tuli Walters välja väitega, et rahasummad on kordades suuremad.

«Tuginedes meie suhetele ja sellele, mida ma olen hiljem teistelt kuulnud, ei lähenenud Phili hasartmängukahjud mitte 35 miljonile eurole, nagu on varem teatatud, vaid palju lähemal 95 miljonile eurole. Kokku on ta viimase kolme aastakümne jooksul panustanud pea miljard eurot,» kirjutas Walters raamatus.

See aga ei tähenda, et Mickelsoni elujärg oleks kannatanud. Tema varanduse väärtuseks hinnatakse 800 miljonit eurot. Näiteks eelmisel aastal sai temast esimene mängija Saudi Araabia korraldatud Liv Touril ning ta teenis seal väidetavalt üle 180 miljoni euro.