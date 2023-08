M-Spordi tiimipealik: järele on jäänud neli rallit, kus võime tugevad olla

Kuigi sel aastal M-Spordiga liitunud Tänakul on veel matemaatiliselt võimalik MM-tiitli eest heidelda, möönis Millener DirtFishile antud intervjuus, et ilmselt seda ei juhtu. Samas ei heida meeskond meelt ja tahab hooaja viimastel etappidel tugevad olla.

Millener möönis, et meistritiitel on tänavu ilmselt kättesaamatu, kuid ta on kindel, et hooaja viimane kolmandik peaks M-Spordi jaoks parem olema.

«Lõppkokkuvõttes oli meil Soomes veel üks raske nädalavahetus – kaks reedest eksimust maksid meile hea tulemuse ja tuleb tõdeda, et meistritiitel on ilmselt praegu kättesaamatu. Samas, näete, mis juhtus Kallega [Rovanperä], nii et kunagi ei tea, mis edasi võib saada,» tõi Millener välja reedel Soomes katkestanud MM-sarja liidri eksimuse.

«MM-tiitel on teoreetiliselt endiselt võimalik, ikkagi on neli rallit – neli rallit, kus ma arvan, et võime tugevad olla. Auto oli eelmisel aastal Kreekas tugev. Tänak on asfaldil suurepärane ja me teame, et see on auto on seal hea, kuna võitis Monte Carlos.

Seejärel on Tšiili, mis on samuti natuke nagu Kreeka, Suurbritannia ja Sardiinia rallide segu, kus ma ei näe põhjust, miks me ei saa ka seal tugevad olla,» vaatas Millener otsa järelejäänud MM-rallidele Kreeka, Tšiilis, Kesk-Euroopas ja Jaapanis. Neist kaks viimast on asfaldirallid.

MM-tiitli võimaluste kadumine võtab tiimilt mingis mõttes pinged maha, arvas Millener. Nüüd ei jää muud üle, kui minna igale rallile tulemust tegema. «Jah, on ikka veel tingimusi, milles Otile ei meeldi selle autoga sõita ja mis talle täielikult ei sobi, nii et jätkame kogu testipäevade ärakasutamist, et proovida teda aidata,» ütles Millener.