Soomlased on tigedad saunakombeid rikkunud Joe Rogani peale

USA netisaadete täht ja UFC kommentaator Joe Rogan on kuulutanud, et on kõva saunalõvi, kuid hiljutine postitus sotsiaalmeedias ajas soomlastel harja punaseks. Nimelt vilistab ameeriklane saunaetiketi vastu ning võtab 100-kraadisesse sauna kaasa telefoni, nutikella ja juhtmevabad kõrvaklapid.