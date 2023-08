Kreekas on jalgpallifänni tapmisega seoses vahi alla võetud 105 jalgpallifänni

Pühapäeval teatasid Kreeka võimud, et fänne tuleks vahi all hoida kuni kohtuistungite toimumiseni. Rahvusvahelise uudisteagentuuri AP teatel on kinnipeetuid küsitletud osade kaupa - reedel kuulati üle 30, laupäeval 40 ja pühapäeval 35 kahtlustatavat. Kõik vahialused on seni oma süüd 29-aastase Michalis Katsourise nimelise AEK fänni surnuks pussitamises eitanud.