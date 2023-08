Cristiano Ronaldo jõudis maagilise tähiseni

Ühe teise maagilise tähiseni jõudis aga Ronaldo sotsiaalmeedias, sest portugallasest sai esimene inimene maailmas, kes ületas Instagramis 600 miljoni jälgija piiri. Teisel kohal selles edetabelis on Lionel Messi 482 miljoni jälgijaga, laulja Selena Gomez on kolmas 427 miljoni jälgijaga.

Sotsiaalmeedial on tänapäeval tohutu jõud. Cristiano Ronaldo ja Messi teavad seda kindlasti. The Economic Times teatas, et 38-aastane Ronaldo teenib ühe postituse kohta sisuliselt kolm miljonit eurot. Messi seevastu teenib 2,4 miljonit eurot ühe sissekande kohta.

Ronaldo on saanud sotsiaalmeedias hakkama suure saavutusega ning tal on ka vutiväljakul palju ennenägematutud saavutusi. Ronaldo on Meistrite liiga ja Madridi Reali ajaloo kõigi aegade suurim väravakütt, samuti on ta teinud enim esitusi koondise eest.