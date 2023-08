VIDEO ⟩ Suusakaunitar harrastas ohtlikku veesporti

«Ilmselt arsti ei kiida seda heaks, aga mul on täiega lõbus!» kirjutas Vonn Instagramis, lisades sellele ka video, kus on teda surfilaual näha.

Sellisest elektrilise veetiivaga surfilauaga vee peal «hõljumisest» on saanud üks kiiremini arenenumaid veespordi trende. Tänu laua ujuvusele on tekib tunne, et hõljud vee kohal. Algajatele on selle kunstiga harjumine keeruline, nagu näitlikustas Vonn.