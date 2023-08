Kalev/Cramo pikendas kogenud ekskoondislasega lepingut

Karjääri jooksul on Kurbas valitud Tartu Ülikooli ridades 2015. aasta Korvpalli Meistriliiga finaalmängude kõige väärtuslikumaks mängijaks (MVP) ning eelmise kümnendi teises pooles mängis ta nii Rootsi kui ka Slovakkia kõrgliigas, seisab Kalev/Cramo kodulehel .

«Hea meel on jätkata Kalev/Cramos ja abistada võistkonda nii palju kui suudan. Olen juulist alates iseseisvalt treenides hooajaks valmistunud ning Heikoga suhtlesin suvel mitu korda. Tegelikult oli õhus ka variant, et jätkan karjääri mõnes teises klubis, aga lõpuks sain ikkagi võimaluse valitseva Eesti meistriga liituda ja ootan taas põnevusega uut hooaega,» sõnab Kurbas lepingu sõlmimise tagamaade kohta.

BC Kalev/Cramo jaoks on tegemist kümnenda mängijaga, kellega tulevaks hooajaks leping sõlmitud on. Lisaks Tanel Kurbasele on lepingud ukrainlasest tagamängija Oleksandr Kovliari ja tagamängijate Martin Dorbeku, Mikk Jurkatamme, Leemet Böckleri ja Kaspar Kitsinguga, keskmängija Rauno Nurgeriga ning ääremängijate Hugo Toomi, Kregor Hermeti ja Mihkel Kirvesega.