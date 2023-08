Agressorriigist Poolasse pagenud kergejõustiklane: Valgevenesse jäädes oleks minu karjäär läbi

Kaks aastat on möödas sellest, kui Tokyo olümpiamängudel Valgevene võistkonnast välja heidetud sprinter Krõstsina Tsimanovskaja, kes kartis kodumaale naasmise korral oma vabaduse pärast, otsis varjupaika Poolas ja seisis silmitsi ebakindla tulevikuga. Tema olukorrast kirjutas toona mitu rahvusvahelist väljaannet, kuid polnud mingit garantiid, et paljutõotav karjäär saaks uuesti hoo sisse.

Tee on olnud pikk ja valurohke, kuid Tsimanovskaja tunneb, et tema karjäär hakkab lõpuks ülesmäge minema. «Tunnen end väga hästi. Olen palju muutnud tehnikat, keha, elu, toitumist, paljusid asju. Need on mind tõesti aidanud. Nüüd on mul kaks aastat tööd selja taga,» ütles ta intervjuus The Guardianile.