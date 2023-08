GALERII ⟩ Eestis peetav kettagolfi EM sai avalöögi

«EMi toomiseks Eestisse mängisid rolli kolm peamist aspekti. Esiteks on meil väga palju kettagolfi harrastajaid. Meie andmetel küündivad need numbrid 40 000 peale, mis teeb kettagolfist ühe suurema spordiala Eestis. Teiseks on meil olemas tõelised tähtmängijad, kes saavutavad pidevalt maailmas häid kohti. Esile võib tõsta mõistagi valitsevat maailmameistrit Kristin Tattarit, kes on juba omaette tõmbenumber. Viimaseks on meil pakkuda vaieldamatult üks paremaid asukohti suurvõistluse korraldamiseks. Maailmas pole liiga palju kettagolfi võistluseid, mis saaks toimuda mõne riigi pealinnas. See on kõikidele mängijatele suurepärane, kuna hotellist saab võistlustele tulla soovi korral ka jalutades. Tihtilugu on EMid toimunud paikades, kus tuleb rajale jõudmiseks kümneid kilomeetreid autoga sõita,» võttis Vutt kokku, kuidas kettagolfi EM üldse Eestisse jõudis.