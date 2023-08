Peatreener Toijala: see võit annab tulevikuks lootust, et võivad juhtuda ilusad asjad

Vastaste 18 punkti visanud tsentri Roman Sorkiniga kõvasti madistanud Kaspar Treier ja Mihkel Kirves kiitsid Tondiraba halli kogunenud täismaja publikut. «Publik aitas väga! Esimesel päeval oli vähem rahvast. See energia, mida publik annab, on vapustav. Olime kaks mängu mänginud, need väsitasid, aga leiame viimased energiajäänused enda kehast üles ja see on vinge!» ütles Treier.