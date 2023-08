Suurt autasu jahtiv võidusõidutiim kaalutleb Vipsi palkamist

IndyCari hooaja lõpuni on jäänud kolm etappi ning järgmisel võistlusel asendab Harveyt Conor Daly. Samas pole kindel, kes asendab Harveyt viimasel kahel etapil. Portaal The Race kirjutab, et tiim vaagib, kas anda võimalus Vipsile või Toby Soweryle.