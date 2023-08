Eesti vollenaiste juhendaja unistas rallisõitjaks saamisest

Praegu on naiskonnas huvitav kooslus üsna noortest mängijatest ning nendele lisaks on ka mõned oluliselt kogenumad naised. Kas see oli niimoodi planeeritud või pigem juhtus nii?

Ütlesin algusest peale, et minu valikud on ainult võrkpalliga seotud põhjustel tehtud. Kõik peavad võrdselt palju pingutama. Olen kohelnud kõiki mängijaid võrdselt. Noorte mängijate suhtumine on olnud väga professionaalne ja hea. Mul on olnud hea meel jälgida kuidas kogenumad mängijad on nooremaid aidanud ja neile toeks olnud. Oluline on, et nooremad mängijad ei tunneks nagu nad kusagil eksamil oleks või neid eriti kriitiliselt jälgitaks. Pigem on see neile suurepärane võimalus õppida toetavas keskkonnas.