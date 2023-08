Skandaal Venemaal: treener peksis noore sportlase läbi

Hiljuti toimus Tšeljabinski linnas kiiruisutajate ettevalmistuslaager, kus asjad läksid käest ära. Kohalik meedia kirjutab, et Kardakov peksis Epifanova läbi ning sportlase sugulased pöördusid politseisse. Tõenditena esitasid nad muuhulgas pildid uisutaja riietest, millel on peal vereplekid.

Nii kohalikud ametivõimud kui ka Venemaa kiiruisutamise liit asusid asja uurima. «Me oleme teadlikud sellest, mis Tšeljabinskis juhtus ja me ei aksepteeri treeneri agressiivsest käitumist. Nüüd on alaliit algatanud uurimise, et kõiki süüdlasi karistada. Kõik peavad mõistma, et nii ei tohi käituda,» vahendab Match TV Venemaa kiiruisutamise liidu juhi Nikolai Guljajevi sõnu.