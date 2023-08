Kalev/Cramo tõi tiimi Tšiili koondislase

Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula iseloomustab mängijat järgmiselt: «Manny jäi tegelikult silma suve alguses tema vastast skautides. Hiljem sain teada, et ta on turul saadaval ja haarasime võimalusest kinni. Ta on hiline areneja, aga huvitav kuju – osav mängija korvi all, kel on ka oskused efektiivselt perimeetril mängida ning tegemist on väga korraliku söötjaga. Eelmisel hooajal aitas oma klubi Bulgaaria meistriks ja teenis finaalide MVP tiitli.»