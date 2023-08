Eesti korvpallikoondislane sõlmis lepingu Meistrite liiga klubiga

Oma 53-aastase klubiajaloo jooksul on Oostende Belgia meistriks kroonitud 24 korral, sealjuures on klubi võitnud viimased 12 Belgia meistritiitlit. Belgia meistriteks tulemine tagas neile ka koha FIBA Meistrite liiga alagrupiturniiril. Hollandi-Belgia ühisliigas sai meeskond Leideni järel teise koha.

«Matthias Tassi liitumise järel on meeskond uueks hooajaks komplekteeritud. Me tundsime puudust suurest tüübist, kes suudaks korvi all duelle võita ja leidsime Matthiase näol sobiva mehe,» seisis Oostende klubi pressiteates.