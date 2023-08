Eesti meister Villmann EMi rasketest radadest: siin on vaja väga täpseid viskeid

Koduse EMi üks medalisoosikuid on kindasti Villmann, kes tänavu juba mitmeid suuri võite noppinud. Krooniti ta enne EMi esmakordselt Eesti meistriks ning samuti on tal auhinnakapis Euroopa profituuri võidutrofee. Sellele vaatamata ta mingeid pingeid enda õlul ei tunne, et just tema peaks Eesti au eriti hästi kaitsma.