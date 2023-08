Läti parim korvpallur jääb MMilt eemale

Hiljuti käisid kõlakad selle kohta, et Porziņģis jääb trauma tõttu MMilt eemale ning Läti alaliit lükkas selle uudise ümber. Nüüd on Porziņģis ise kinnitanud, et tema MMil Lätit ei esinda.

«Otsus on tehtud koos rahvuskoondise treenerite, meditsiinipersonali ning Boston Celticsiga. Arvestasime kõikide nõuandeid ning jõudsime järeldusele, et tuleb taastusraviga jätkata. See on äärmiselt raske otsusega, kuid luban, et toetan koondist terve MMi vältel,» kirjutas lätlane.