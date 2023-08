Kertu Laak: viimaste geimide mängupildiga on meil Soome vastu väga head võimalused

«Me ei saanud alguses vedama. See ei olnud niivõrd kodupubliku ees mängimisest, vaid vastane oli kõvast klassist ja me pole nii tugeva vastasega ammu mänginud. Need mängud, mis oleme Hõbeliigast ja valikturniiridelt saanud, on klass madalamad. Tasemega harjumine võttis aega, aga siis leidsime omad kohad üles, mis hakkasid toimima. Võib-olla lasid nad jalga sirgemaks, kuid see ei loe. 21 punkti sellise vastase vastu saada on päris okei,» lausus Laak.