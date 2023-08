Võrkpallinaiskonna peatreener: nüüd on pinge meie õlgadelt maas

«Üldmulje on positiivne. Teadsime, et pinge tõttu on väljakul natukene raske. Publiku toetus oli imeline, aga me pole harjunud sellisel turniiril mängima. Meile oli oluline pinge õlgadelt maha saada. Ja saime sellega hakkama. 19 ja 21 punkti Prantsusmaa vastu on väga hea. Suutsime mängida vastasega, kes võitis kaks nädalat tagasi Challenger Cupi,» lausus Orefice.