Saudid tahavad liituda Euroopa meistrite liigaga

Lähis-Ida klubid on pööraste rahamägedega korraldanud viimase poolaasta jooksul maailma jalgpallis korraliku tormi. Neist enim on mängijatele kulutanud Saudi Araabia meistriliiga meeskonnad. Viimase käiguna on nad tulnud välja plaaniga, et peagi võiks nende liiga meister mängida Euroopa Meistrite liigas.