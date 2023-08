Lappi: Rovanperä ei ole muutunud mölakaks nagu Tänak või Ogier

MM-hooajal on jäänud sõita veel neli etappi ning Toyota sõitja Rovanperä on liikumas oma teise MM-tiitli suunas. Soome väljaanne Ilta-Sanomat uuris Rovanperä tiimikaaslastelt, kas edu on noort soomlast muutnud.

32-aastane Lappi, kes tänavu liitus Hyundaiga, kuid mullu sõitis valitud rallid Toyota eest, tunneb Rovanperä juba ajast, mil tulevane maailmameister oli 10-aastane. Ta arvab, et vaatamata tiitlivõidule on noormees jäänud endiseks.

«Ma arvan, et ta pole muutunud, jalad on päris kindlalt maas. Ma arvan, et ta ei näita ka mingit stressi, vähemalt väliselt. Nii et ta ei lähe asjade pärast hirmsasti närvi, mis on kindlasti hea,» ütles Lappi alustuseks.

Seejärel võrdles ta Rovanperä enne teda maailmameistriteks tulnud Ogier’ ja Tänakuga. «Kalle ei pea mingil juhul olema m*nn. Ta ei karju tiimitelgis ega nõua asju inimeste peale karjudes, haukudes ega midagi sellist, mida eelnimetatud (Ogier ja Tänak – toim) on teinud,» arvas Lappi.