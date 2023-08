Kümnest enimteenivast jalgpallurist mängib vaid üks Euroopas

Sel suvel on Saudi Araabia klubid teinud jalgpallurite üleminekuturul korralikku laastamistööd. Kuigi Premier League Inglismaal on jätkuvalt koorekiht, siis palganimekirja tipus troonib Saudi Araabia, sest just seal mängivad kaheksa maailma kümnest enimtasustatud jalgpallurist.