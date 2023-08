Ei läinudki raha pärast? Neymar avaldas, miks liitus Saudi Araabia klubiga

Saudi Araabia klubi Instagramis teatas Neymar, et alustab spordiajaloo uue peatüki kirjutamisega. «Tegemist on tohutu klubiga, kus on fantastilised fännid. Mul on siin motivatsioon olla ülemaailmne mängija,» on vaid valik tsitaadipärleid, mida Neymar klubile antud intervjuus ütles.