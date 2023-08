EOK premeerib EMil medaleid võitnud noori kergejõustiklasi neljakohalise summaga

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa rõõmustas, et kergejõustiklased püsivad jätkuvalt medalilainel «Viktor ja Elisabeth on juba mitmekordsed tiitlivõistluste medalistid, kellel on suurvõistluste närvi ja oskust teha parimaid hüppeid just kõige tähtsamatel mõõduvõttudel. Soovin teile tulevikutegemistes õnne ja edu! Suur tänu ka teie taustajõududele, kes teie edu nimel teid aitavad ja motiveerivad,» sõnas Sõõrumaa.