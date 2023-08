PM BUDAPESTIS ⟩ Kvalifitseerusid MMile? Tore, aga jää nüüd koju!

Kui Eesti koondis andis Budapestis toimuvaks kergejõustiku MMiks üles ka viis sportlast (sprinter Karl Erik Nazarov, teivashüppaja Marleen Mülla, vasaraheitja Adam Paul Kelly, tõkkesprinter Diana Suumann ja kõrgushüppaja Karmen Bruus), kes esialgsete märkide kohaselt tiitlivõistlusele peale poleks pidanud saama – see juhtunuks ainult juhul, kui piisavalt paljud loobunuks –, siis britid otsustasid käituda vastupidiselt, lükates tagasi ka kvalifitseerunud sportlaste kutsed.

«Suurbritannia kergejõustikuliit paneb meid tundma nagu me oleks kõige si*emad sportlased maailmas. Mul on reaalselt tunne, et mind rööviti,» sõnas 400 meetri tõkkejooksja Lina Nielsen, kes läbinud staadioniringi tänavu 54,96ga.