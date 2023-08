Messi ja Inter kutsuti Lõuna-Ameerika Meistrite liigasse

Lõuna-Ameerika jalgpalliliidu juht Alejandro Dominguez soovis, et Argentina alaliidu president Claudio Tapia kaasaks võistlusele Messi ja tema koduklubi Miami Interi.

Copa Libertadores de América on Lõuna-Ameerika jalgpalliliidu (CONMEBOLi) korraldatav Lõuna-Ameerika klubide turniir, mis oma olemuselt vastab UEFA Meistrite liigale.

Messi kodumaa Argentina klubid on 25 tiitliga edukaimad, edestades Brasiiliat (22) ja Uruguayt (8). Enim tiitleid on klubide seas Independientel (7) ja Boca Juniorsil (6), mis mõlemad on Argentina jalgpalliklubid.