Ajakirjanik vihastas Venemaa jalgpallurit: kui sa veel sellise küsimusega tuled, siis teen sulle haiget

«Artjom, kas polnud solvav kuulda (Igor -toim.) Šalimovilt, et sa lööd hooaja jooksul vaid kaks väravat,» küsis ajakirjanik Dzjubalt, kui viimane koos perega oma auto juurde kõndis, vahendab Sport-Express.

«Kuulge, kõik on hästi. Ma pistan oma telefoni sulle ühest kohast sisse. Kas sa saad aru? See on viimane hoiatus. Kui sa veel sellise küsimusega tuled, siis ma teen sulle haiget,» vastas jalgpallur ajakirjanikule.