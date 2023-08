PM POOLAS ⟩ Drell ja Raieste saavad pureda järjekordse sitke tüki

Rahvusvaheline alaliit FIBA lennutas Eesti ja Iisraeli koondise kolmapäeva hommikul tšarterlennuga Gliwicesse. Eile õhtul harjutasid eestlased moodsas, enam kui 13 000 pealtvaatajat mahutavas mängusaalis. «Areen on väga uhke, väga suur. Terve see kompleks koos väikese halli ja riietusruumidega on tipptasemel,» kiitis tagamängija Joonas Riismaa.