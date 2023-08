Meie vormelitalent tutvustas maailmale Eestit

«Sündisin ja kasvasin üles Eesti pealinnas Tallinnas. Noorena veetsin palju aega ka linnast paari tunni kaugusel vanaema maamajas. Seal olid lehmad ja muud farmiloomad. Olin seal suviti tihti, aitasin vanaema erinevate töödega. Mäletan, et jõin igal hommikul värsket lehmapiima,» alustas 19-aastane Aron enda tutvustamist.

Suurem osa lapsepõlvest möödus siiski Tallinnas. Aron käis pealinnas koolis ja elab siin siiani.

«Tallinn on väga ilus. Internetist otsides leiab selle kohta palju ülevaateid. Vanalinn on väga äge, see toob esile Eesti ja Tallinna ajaloo. Siit saab ka lihtsalt laevaga Helsingisse sõita,» tutvustas Aron kodulinna.

«Suviti on siin eriti mõnus, sest meil on päris soojad ilmad. Tänu merepiirile on erinevaid randu ja üldse on mereääres tore. Talvel läheb aga väga külmaks, sajab lund. Riputatakse üles tulukesed ja avatakse jõulualad, näiteks vanalinnas.»

Muu hulgas uuriti Aronilt, mis keeli Eesti räägitakse ja kuhu sööma minna. Kõige tähtsam jäi aga viimaseks: kus saab kardiga sõita?

«Tegelikult on Eestis päris palju radu. Lähim on Laitse. See on nagu rallipark. Seal on rallikrossi rada ja autosõidu ringrada. Nüüd avati professionaalne kardirada. See suur kompleks asub Tallinnas umbes 30-minutilise autosõidu kaugusel,» vastas Aron.

Ta lisas, et ühel kahest meie suuremast saarest asuv kardirada on tema lemmik.

Vormel 3 sarjas jääb tänavu sõita veel üks etapp. Viimane võistlus toimub septembri esimesel nädalavahetusel Itaalias.