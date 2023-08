Endine vormeliäss pressib 15 (!) aasta taguse hooaja eest välja kümneid miljoneid valuraha

Aga miks ja mis praegu üldse teema õhku kerkis? Kunagise F1 väga tähtsa nina Bernie Ecclestone'i tõttu! Tänavu märtsis mainis ta, et 2008. aasta hooaja 15., Singapuri GP tulemused tulnuks tühistada, sest Renault' sõitja Nelson Piquet Jr põhjustas meelega avarii, aitamaks tiimkaaslane Fernando Alonso võidule.

Pärast seda oli kavas veel kolm võidusõitu. Kirve meetodil tehtav matemaatika näitab, et Singapuri punktideta tulnuks maailmameistriks Massa. Muide, üldarvestuse teine koht jäigi 2017. aastal F1st taandunud brasiillasele karjääri parimaks.

Tema esindajad saatsid FIA ja FOMi postkasti n-ö hagieelse kirja, kus detailselt kirjas, milles kaebus seisneb. Teatise motiiv olla «vältida skandaali» ja jõuda kokkuleppele. Advokaadi väitel on Massa «vandenõu ohver.»

«Lihtsustatult öeldes on härra Massa täieõiguslik 2008. aasta tšempion. F1 ja FIA eirasid teadlikult reegleid, millega temalt tiitel välja peteti,» vahendab portaal Motorsport kirja.

«Härra Massa kahju suurust on praegu võimatu hinnata, aga hinnanguliselt ületab see kümneid miljoneid eurosid. Aga see summa ei kata härra Massale tekitatud moraalset ja mainekahju.»