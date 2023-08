Eralennukiga lustiv FIFA president vilistab kliimaprobleemidele

Inside The Gamesi andmetel on Infantino naiste jalgpalli MMi ajal oma eralennukiga õhus läbinud üle 40 000 kilomeetri. Säärane käitumine vihastas ühe korraldajariigi Austraalia endist jalgpallurit, praegu inimõiguste eest võitlevat Craig Fosterit.

«FIFA on allkirjastanud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) spordis kehtestatud kliimakokkuleppe. Nad peaks korraldama jätkusuutlikke üritusi ning järgima ka Pariisi kliimakokkulepet,» märkis Foster. «Muidugi pole nad seda teinud.»

Ta jätkas: «Nad ei soovi vihastada Saudi Araabiat ja Katari, kaht suurimat rahastajat. Need riigid toidavad ja ostavad ka klubisid üle maailma.»

Fosteri hinnangul saanuks Austraalia ja Uus-Meremaa kahasse korraldatud naiste MMi kasutada väga tõhusalt, et viidata kliimaprobleemidele. Ta viskas kivi ka võõrustajate kapsaaeda.

«MMi vaatab kaks miljardit inimest. See oli võimalus neile kõigile näidata, et jalgpall seisab globaalselt helge kliimatuleviku eest. Tahame näha planeedi päästmist. Soovime, et kaoks üleujutused, metsapõlengud ja muu selline,» arutles endine tippmängija.