PM BUDAPESTIS ⟩ Pihela sihib isiklikku rekordit, kuid sellega võib kaasneda ka edasipääs

«Kui suudaks seal [Budapestis] isikliku rekordi või sellele lähedase tulemuse teha, oleks see ilus punkt hooajale. Ma ei tea, mis tulemust on vaja finaali pääsemiseks, kuid see pole minu eesmärk. Minu eesmärk on oma ära teha. Hüpata enda kohta väga hea tulemus,» sõnastas Pihela vahetult pärast omaealiste tiitlivõistluste hõbemedalit oma eesmärgid täiskasvanute tiitlivõistluste debüüdiks.