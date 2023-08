EM-tiitlile väga lähedal olev Tattar: olen tundnud pinget kodupublikule hästi esineda

Fänne on raja kõrval Tattarit toetamas igal päeval olnud sadu. Eestlanna on väga õnnelik, et teda sääraselt ergutatakse. Eestlanna on üks nendest sportlastest, kes annab ka fännidele midagi tagasi. Peale igat võistlusringi on ta pikalt jaganud autogramme ning vestelnud erinevate inimestega. Seejuures teeb ta seda kõike suure heameelega.