Rahapuuduses Norra jäähokikoondis peatas ajutiselt tegevuse

Alaliidu eelarve oli mullu suures miinuses, seetõtti tuli võtta kasutusele drastilised meetmed. «Kõik on tänavu aasta lõpuni pausile pandud, välja arvatud juhul, kui olukord kiiresti paremaks läheb,» sõnas alaliidu juht Tage Pettersen.

Jäähokikoondise peatreener Tobias Johanssoni ütles, et rahvuskoondise mängijatele anti otsustest teada paar päeva tagasi: «See pole kellelegi hea uudis. See on kõva hoop koondise programmile, mille eest ma vastutan. Meie mängijad ja treenerid kaotavad rahvusvahelise kogemuse, mida neil oleks vaja järgmise sammu tegemiseks.»