Djokovic ja Alcaraz jätkasid USAs võidukalt

Serblane läks kaheksandikfinaalis vastamisi prantslase Gael Monfilsiga (ATP 211.), kelle Dojokovic alistas 6:3, 6:2. Djokovic on nüüd võitnud prantslase vastu kõik 19 omavahelist mängu.

«Tahan siin väga võita, sest eelmine nädal polnud ma edukas. Enda mängutasemega olen väga rahul, see läheb aina paremaks. Mul on väga hea meel, et pääsesin veerandfinaali,» rääkis Alcaraz pärast järgmisesse vooru pääsemist.