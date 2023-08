Veel üks täiendus: Inglismaa jalgpalliklubi on tänavu kulutanud keskväljale 318 miljonit eurot

«Olen väga õnnelik, et saan Chelseaga liituda ja selle projekti osa olla. See on imelise ajalooga klubi ja ma olen väga põnevil. Tahan juba tiimikaaslastega kohtuda ja nendega koos suuri asju saavutada,» sõnas poolkaitsja.

Chelsea kinnitas paar päeva tagasi, et klubiga liitus Ecuadori 21-aastane keskpoolik Moises Caicedo. Mehe eest pakuti 129 miljonit eurot, mis ületas Briti suurima üleminekutasu 123 miljonit eurot, mida Chelsea ise maksis Argentina keskväljamehe Enzo Fernandezi eest tänavu jaanuaris. See tähendab, et Londoni klubi on maksnud oma uute keskvälja mängijate eest kokku 318 miljonit eurot.