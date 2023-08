Meeskonna liidri ehk Mateusz Ponitka vastu tegime taas head tööd, ta tegi 7 pallikaotust. Tagantjärele tuleb tõdeda, et võib-olla läkski temale liiga palju tähelepanu. Teine teema oli see, et nad viskasid nii hästi kolmeseid. Kui nad tabavad kaugelt 65 protsendiga, on raske mängida,» tõi Toijala välja asjaolud, millega enne mängu kõige rohkem ei arvestatud.