Rootslased on marus: Duplantisele tehakse ülekohut

«Filmimine on hetkel käimas ja peafookus on suunatud ikkagi sprinteritele. Näiteks on suures fookuses USA jooksutäht Noah Lyles ning samuti ka Suurbritannia spindikuulsus Dina Asher-Smith,» teatas Rootsi väljaanne Aftonbladet.

Duplantise mänedžer Daniel Wessfeldt selgitas, et ta on näinud Netflixi kaameraid paljudel võistlustel, ent kordagi pole need suunatud rootslase suunas. «Keegi pole Duplantist veel kaamera ette kutsunud. Fookus on mujale suunatud,» lausus Wessfelt, kelle arvates on see mõte ikkagi hea, kuna kergejõustik üldiselt saab rohkem tähelepanu.