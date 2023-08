Alpecin-Deceuninck'ile Balti Keti velotuuril täistabamus, Ärm jäi liidriks

Ärmi edu Uhligi ees kahanes vaid kahele sekundile, kolmas on 20 sekundilise kaotusega itaallane Filippo Fortin (Maloja Pushbikers).

Velotuuril jääb sõita veel vaid üks etapp, 157 km pikkune mõõduvõtt Leedus Panevežyse ümbruses. Start antakse pühapäeval, 20. augustil kell 11.00. Kunagise Balti velotuuri järjepidevuse kandja – Balti Keti velotuur, taaselustati 2011. aastal. Alates 2012. aastast on mitmepäevasõit kuulunud rahvusvahelise jalgratturite liidu kalendrisse. 2014. aastal võitis velotuuri maailma rattaspordi suurnimi Mathieu van der Poel. Velotuur aitab elus hoida märgilise poliitilise sündmuse – 1989. aasta Balti Keti – mäletamise vajalikkust. Baltikumi teedel on aastate jooksul võistelnud enam kui 770 välisklubide ratturit, igast maailma nurgast, kes on tänu tuuril osalemisele saanud esmase indikatsiooni Balti riikide lähiajaloost.