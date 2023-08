Vana plaat pandi uuesti mängima: venelased süüdistavad rahvusvahelise kergejõustikuliidu presidenti russofoobias

Nimelt on WA värskelt uuesti valituks osutunud president Sebastian Coe olnud selgelt Venemaa ja Valgevene sportlaste rahvusvahelistele võistlustele naasmise vastu ning on andnud mõista, et enne Ukraina sõja lõppu sellest kindlasti rääkida ei saa.

«Ma usun, et härra Coe on järginud russofoobset poliitikat sellest ajast saadik, kui esimest korda WA presidendiks valiti,» ütles Venemaa olümpiakomitee president Stanislav Pozdnjakov Venemaa riiklikule uudisteagentuurile TASS.

«Mõistagi ei ole selline käitumine kohane olümpiaperele, mille ideaalideks on alati olnud sõprus, vastastikune austus ja tipptaseme püüdmine. Paistab, et härra Coe on need iedaalid unustanud,» sõnas Pozdnjakov, kes on ise julgustanud Venemaa sportlasi Ukraina sõjas osalema.