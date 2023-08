PM BUDAPESTIS ⟩ Lihas ei valeta kunagi ehk Koondise füsioterapeut kui valedektektor

Kui veidi villast visata, siis võiks väita, et Eesti koondise füsioterapeudi Risto Jamnese jaoks on Budapesti MM paras puhkusereis. Tegelikult see mõistagi nii pole – tööd jagub ikka hommikust õhtuni – , kuid enne kümnevõistlejate starti tulekut vähemalt unetundide arvelt aega juurde näpistama ei pea.