Riigi üks kiiremaid sprintereid lahkus enne MMi meeskonnast

Prescodi eemalejäämine on Suurbritannia teatemeeskonnale märkimisväärne tagasilöök, sest ta on riigi paremuselt teine sprinter. Eelmisel aastal Eugene'i MMil oli Prescod teatemeeskonna ankur ja aitas koondise pronksini, koguajaks oli 38.83.

Suurbritannia teatemeeskond on viimasel kahel MMil võitnud medali, kuid Soome ajaleht Iltalehti arvas, et Prescodi kuulumine teatemeeskond oli niikuinii kahtluse all. Samas on mees näidanud individuaalselt head minekut ning kuigi tema tänavune parim on 9,93, siis sihib ta sel hooajal riigi rekordit, milleks on 9,87.