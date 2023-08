Soome rallisõitja otsustas hooaja lõpetada ja kala püüdma minna

Kevadel toimunud Serras de Fafe rallil oli Heikkilä kuni viimase katse hoidma esikohta, kuid punktikatsel purunenud rehv tähendas, et ta kukkus esikolmikust välja. See aga oli alles tema üle kivide ja kändude kulgenud hooaja algus.

Kuuel EM-etapil osalenud Heikkilä on parimal juhul saanud viienda koha ning on punktitabelis seitsmes. Sel nädalal toimub EM-sarja eelviimane etapp Tšehhis, hooajale tõmmatakse joon alla Ungaris. Heikkilä on aga segastel põhjustel otsustanud hooajale joone alla tõmmata.