Verstappen tõstatas F1 kohta olulise küsimuse: kas see ikka on seda väärt?

Verstappen on korduvalt väljendanud oma muret F1 paisuva kalendri pärast, kuhu kuulub järgmisel aastal 24 võistlust ning läbitakse pea 200 000 lennumiili aastas, kuigi sari teeb jõupingutusi, et ökoloogilist jalajälge vähendada.

De Telegraafile antud intervjuus küsis Verstappen retooriliselt, kas viimase vindini täidetu F1-kalender, mis lisab pinget sõitjatele ja taustajõududele, on ikka seda kõike väärt?

«Olen mures spordiala pärast, mis mulle alati meeldinud on. Teen seda ikka edasi, aga ainult teatud piirini. Asi pole selles, et ma oleksin täielikult muutuste vastu, nagu mõned inimesed väidavad. Kuid need muudatused peavad vormel 1-le kasuks tulema.

Miks peate asju muutma, kui need lähevad hästi? Minu arvates on traditsiooniline kvalifikatsioonisessioon suurepärane formaat, kõik ei pea keerlema raha ümber. Inimesed võivad mõelda: «Noh, ta teenib palju raha, mille üle see mees kaebab?»

Kuid asi on meie heaolus, selles, kuidas me asju kogeme, mitte selles, kui palju teenime. Mulle tundub, et pean tegema liiga palju ja jätma muud asjad vahele, mida mulle meeldib teha. Nii et mõnikord mõtlen, kas see on ikka seda väärt?» jutustas mees Hollandi ajalehele.

Samas artiklis rääkis Verstappen, mis põhjusel oleks ta nõus oma karjääri enneaegselt lõpetama.