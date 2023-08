Olümpiahõbeda tulemus tühistati ja ta jäi MMil lõppvõistluse ukse taha

Pettersson on jäänud küll koondisekaaslase Daniel Stahli varju, kes võitis ka kvalifikatsiooni, kuid kuulub tegelikult maailma paremikku. Budapestis loeti Petterssoni pikim kettakaar ära ja kanti protokolli, kuid tulemus tühistati, sest Uus-Meremaa koondise protest rahuldati.

Rootsi koondis esitas vastuprotesti, mis jäeti rahuldamata. «Ma ei tundnud midagi. Piltidelt, mis nägin, jäi mulje, et see oli piiripealne asi. Mul võis jalg ka õhus olla. Aga teistel piltidel oli näha, et jalg oli ikkagi üle,» kirjeldas nördinud Pettersson Rootsi TV12-le.