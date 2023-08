PM BUDAPESTIS ⟩ Emaks saanud Miller-Uibo rajale naasmisest, tulevikuplaanidest ja toetavast abikaasast

400 m jooksu kahekordne olümpiavõitja ja Maicel Uibo said lapsevanemateks päevapealt neli kuud tagasi, mil ilmavalgust nägi Maicel juunior. Pärast uue ilmakodaniku sündi eeldasid paljud, et Miller-Uibo jätab tänavuse hooaja vahele, kuid bahamalanna otsustas teisiti. Seda mõneti ka endale üllatuseks.

«Rasedus ja emadus on kehale olnud päris raske olnud,» tunnistas 29-aastane välejalg. «Lapse saamine oli päris karm ning pärast seda on väga palju muutunud. Esimesed paar nädalat olin ma lihtsalt niisama, kuid aegamisi on kõik siiski taastunud.»