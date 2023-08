BLOGI ⟩ MMi 3. päev: Mägi jõudis finaali, Ståhl jättis Kanteri õpilase kullata, sprindikuningannaks krooniti Richardson

Enne võistluspäeva:

Kui enne MMi avastarti hõljusid Mägi kohal teatud küsimärgid - seda kaks nädalat tagasi muret valmistama hakanud reie lähendajalihase tõttu - siis pühapäevane eeljooks kinnitas, et kõik on siiski kontrolli all.

Mägi ise oli pärast eeljooksu optimistlik, et finaali pääsemiseks vajaminev kiirus on tal olemas. «Usun, et [vajaminev] kergus on olemas. [Poolfinaalis] tuleb lihtsalt aktiivsemalt joosta ja [tõkete] vahedes veel rohkem heas mõttes tööd teha, et terve jooks, ja eriti lõpus, võimalikult heas positsioonis olla,» sõnas kohe esimeses poolfinaalis rajale tuleb veerandmailer.