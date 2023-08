Imeline! Eesti autosportlane jõudis Euroopa tipus esimest korda poodiumile

Reedel sõidetud kvalifikatsioon oli ilmselt EM-sarja ajaloo kõige kõrgetasemelisem, kuna 32 parema hulka pääsemiseks oli vaja teenida tervelt 86 punkti. Olgu öeldud, et driftis on ühe kvalifikatsioonisõiduga võimalik maksimaalselt teenida 100 silma.

Sealjuures ei piisanud ideaalilähedasest skoorist selleks, et olla tabeli täiesti tipus või sellele väga lähedal. Näiteks sai Pesur 96 punktiga kaheksanda koha, ühe silma vähem teeninud Randalu oli 12.

Sõelsõitudes alistas Randalu järjepanu Orjan Nilseni ja Kevin Piskolty ning läks kaheksa parema hulgas vastamisi Piotr Więcekiga. Euroopa drifti kuningaga, kes on EM-sarja võitnud kahel viimasel hooajal. Randalul ei õnnestunud poolakat alistada.

Pesur alustas võitudega Max Milleri, Adam Zalewski ja kvalifikatsiooni võitnud Tor Arne Kvia vastu. Poolfinaalis astus meie mehele vastu just Więcek, kes alistas teisegi eestlase ning oli finaalis üle iirlasest Conor Shanahanist.

Ent see ei tähendanud Pesurile võistluse lõppu. Ta astus kolmanda koha nimel heitlusse soomlase Lauri Heinoneniga ning Soome lahe maavõistluses õnnestus BMWga sõitval Pesuril põhjanaabrile tuul alla teha. See on Pesurile esimene EM-sarja poodiumikoht.